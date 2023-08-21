Киевский Охматдет оказывает помощь 12-летней девочке, которая пострадала в результате ракетного удара в Чернигове, произошедшего в субботу, 19 августа. Сейчас состояние ребенка чрезвычайно тяжелое, но команда медицинских специалистов прилагает все усилия для ее выздоровления.

В больницу девочку привезли экстренной реанимационной машиной из Чернигова. По прибытии в Охматдет в Киеве была проведена неотложная операция. Сейчас пострадавшая находится в отделении интенсивной терапии. Там за ее состоянием следят врачи и медсестры. Семья девочки постоянно получает информацию о состоянии ее здоровья и планах лечения от врачей.

Все медицинские услуги, предоставляемые девочке, абсолютно бесплатные. Родители имеют возможность находиться вместе со своим ребенком, реабилитационный процесс также обеспечивается без какой-либо оплаты.

В больнице заявляют, что сборы средств, которые появились в интернете, не имеют никакого отношения к Охматдету.

— Сборы, которые вы видите в сети, не согласовываются с больницей и являются личной инициативой семей для личных нужд, — сообщили в НДСБ Охматдет.

Субботний день, 19 августа, запомнится жителям Чернигова навсегда. Российская баллистическая ракета поразила центр города, в результате чего погибли на данный момент 7 человек, а более 160 получили ранения. Среди тех, кого затронула эта трагедия, и 12-летняя девочка, которая теперь лечется в Охматдете.

Источник: НДСБ Охматдет