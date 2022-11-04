Сегодня в Украине есть приблизительно 1,2 тыс. больниц, имеющих стационар. И фактически все они снабжены по меньшей мере одним дизельным генератором на случай отключения от электроэнергии. Еще более тысячи генераторов – на подходе. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский.

– Почти во всех учреждениях здравоохранения, где есть стационар, существует один или несколько альтернативных источников энергоносителей. Таким образом, операционные, реанимация, медицинское оборудование, кислородная станция могут бесперебойно работать, даже когда нет света, — рассказал Богдан Боруховский. – Ориентировочно это 1,2 тыс. больниц.

Систему здравоохранения закалил опыт начала полномасштабного вторжения.

— Я прекрасно помню март, когда мы в министерстве экстренно искали достаточно большое количество генераторов для Чернигова, фактически окруженного, без воды, без света.

По словам замминистра, в учреждении уже тогда поняли, что это одна из самых больших угроз для медицинских учреждений. И обеспечение энергоносителями начали еще тогда. Обеспечивали ими и Сумы, Харьков.

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За период с начала войны, министерство организовало с помощью партнеров завоз около 400 генераторов большой мощности. Среди них сверхмощные — около 800 МВт, которые способны обеспечить автономию областной больницы, есть и меньшие.

— Таким образом я могу сказать, что мы и система здравоохранения были готовы к таким вызовам, которые 10 октября приобрели новые масштабы, — говорит Богдан Боруховский.

После 10 октября, когда Россия осуществила первую массированную ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру, стало ясно, что самое тяжелое впереди.

– Мы видели, что угрозы могут быть еще большими, отключения – более длительными и непредсказуемыми, мы отдельно запустили программу закупки еще 1,1 тыс. генераторов. Это совместный проект со Всемирным банком.

Кроме этого, ВОЗ уже в ноябре-декабре поставит 80 мощных генераторов. Кроме тех 400, что уже поставлены, подчеркнул Боруховский.

Замминистра отметил, что закупками занимаются также городские или военные администрации, финансирование также идет из резервного фонда или из других источников. Приобщаются волонтеры.

— Мы говорим о тысячах генераторов, обеспечивающих полностью систему здравоохранения, — сказал чиновник.

Большинство поставок осуществляется с помощью международных партнеров, все закупки происходят в европейских странах, проблем с закупками нет, утверждают в министерстве. И это выходит гораздо быстрее, чем покупать у украинских представителей.

– Это прямые большие поставки и они достаточно приоритетны, потому что все знают, куда эти генераторы идут и с какой целью. Если в Украине заказывать, то говорят о январе и феврале. А ведь мы ожидаем в ноябре большую партию и в декабре, — говорит Богдан Боруховский.

Важный момент – закупка дизтоплива. Это ответственность и самих заведений, и военных администраций.

— Еще в октябре заведения обязали иметь пятидневный резерв горючего либо в самом заведении, либо где-то в частном хранилище хранения, либо это контракты с АЗС. То есть в любой форме должен быть сформирован пятидневный резерв горючего, — говорит Богдан Боруховский.

С 24 февраля Россия нанесла медицинской системе Украины страшный ущерб. Основной вызов – это то, что разрушены и повреждены 1,1 тыс. медицинских учреждений. 144 — уничтожены до основания. Общая сумма ущерба медицинской системе составляет $1 млд. И речь идет только о материальном имуществе.

— Враг целенаправленно уничтожает нашу инфраструктуру и, в частности, медицинские учреждения. Кроме того, мы видим на деоккупированных территориях, когда варварски раскурочивается дорогостоящее медицинское оборудование, — отмечает Боруховский.

Министерство реагирует на такие факты сразу. К примеру, в Изюм уже везут новый компьютерный томограф вместо уничтоженного. В заведения также быстро поступают лекарства. Аптеки возобновляют свою деятельность. Жизнь на этих территориях возвращается быстро.

Фото: Минздрав