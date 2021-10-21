13-летняя школьница Наталья из Черниговской области родила дочь. Она стала известной на всю страну, когда забеременела от 17-летнего друга Сергея Коцюбы.

По словам молодого отца, дочь назвали Полиной. Роды были стремительными, скорая не успевала довезти юную роженицу до Чернигова, поэтому пришлось рожать в райцентре — городе Мена.

— Родила девочку. Назвали Полиной. Вес 2800. Я ездил, но меня в палату не пустили из-за карантина. Я только сумку передал им и все, — объяснил Коцюба.

Сегодня, 21 октября Наталью вместе с дочкой выписывают из роддома.

Сергей также сообщил, что еще не зарегистрировал брак с матерью его ребенка.

Кстати, в Украине брачный возраст для мужчин и женщин наступает в 18 лет, но пожениться можно и в 16. Однако суд должен установить, что это в интересах несовершеннолетнего. А вот возраст сексуального согласия в нашей стране наступает также в 16 лет.

Когда летом Наталия обратилась к медикам, они сообщили в полицию, что к ним попала на прием несовершеннолетняя беременная девушка. Было открыто производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Отцу новорожденной девочки сейчас 18 лет. По его словам, он всегда мечтал завести детей до 20 лет. Отчим несовершеннолетней Наталии — крестный отец Сергея. Родители знали про “дружбу” 12-летней дочери со взрослым парнем, но против не были.

С подростками нужно говорить о сексе. И вовсе не в плане запрета. Когда дети могут поговорить с родителями об этом, задать вопросы и получить адекватные ответы, то они чаще делают здоровый выбор, например используют презервативы, чтобы предотвратить болезни или беременности.

Источник: Суспільне.