Это история о чрезвычайно тяжелом пути бывшего тренера по бразильскому джиу-джитсу Андрея Иванюка, который получил серьезные ранения на войне и сейчас проходит сложное восстановление в Центре физической и реабилитационной медицины Ивано-Франковска.

Андрей Иванюк ушел на фронт в 2015 году и продолжил воевать с началом полномасштабной войны. Ранения, которые он получил в прошлом году осенью в Гуляйполе, оставили его почти без ног. Взрывом мины были поражены стопы, голени и колени.

— Всего месяц назад Андрей Иванюк буквально делал несколько шагов в день с подпаховыми костылями, а сейчас с помощью подлокотных уже может сам сойти по лестнице со второго этажа и дойти до машины на парковке, — рассказывает Петр Смаглий, физический терапевт областной клинической больницы Ивано-Франковска.

Специалисты центра активно работают над восстановлением мышц пациента, улучшением его походки и разработкой контрактуры правой стопы, поскольку она еще не полностью срослась после ранения.

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Жена Андрея, Татьяна, рассказывает про ужасные боли, которые испытывал Андрей первые полтора месяца в черкасской больнице.

— У нас было 14 операций и 12 вливаний крови. Хорошо, что нас финансово это не касалось… Разве что обезболивание. Мы были на морфине. Боли были невероятные: ни сна, ни жизни, — вспоминает женщина.

Она рекомендует раненым не искать частные реабилитационные центры, а обращаться в соответствующие медицинские учреждения.

Сегодня Андрей мечтает о возвращении к военной службе и окончании курсов офицерской подготовки.

Джерело і фото: КНП ОКЛ Івано-Франковской облрады