В Кривом Роге попрощались с 14-летним Иваном Ковальчуком, который умер 5 февраля после визита к стоматологу.

Его семья, друзья и коллеги родителей собрались на литургии для прощания с погибшим подростком.

Почему парень умер

4 февраля Иван обращался к стоматологу Второй городской больницы, где ему удалили зуб под анестезией.

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Ирина Ковальчук, тетя парня, рассказала, что у него болел зуб в течение двух дней, он раскрошился, но щека не припухла.

Тетя подростка добавила — что раньше его лечили с обезболиванием, а вот удалять пришлось впервые.

После процедуры, уже дома, здоровье Ивана ухудшилось, его в тяжелом состоянии скорая привезла в реанимацию. На следующий день подросток умер.

Родные Ивана описывают его, как доброго и замечательного мальчика, вспоминают — он любил ездить на велосипеде.

Напомним, парень умер 5 февраля. Накануне подросток посещал стоматологию, там ему удаляли зуб.