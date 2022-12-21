Сегодня исполняется 15 лет Институту сердца Минздрава Украины.

Здесь под руководством бессменного директора профессора Бориса Тодурова работают опытные врачи кардиологи и кардиохирурги, которые ежедневно спасают десятки жизней.

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Здесь лечат сердечно-сосудистые заболевания любой сложности у взрослых и детей: аневризма аорты, ишемическая болезнь сердца, инфаркты, гипертония, стенокардия, врожденные и приобретенные пороки сердца.

– Наши врачи применяют весь диапазон классических и миниинвазивных техник: стентирование коронарных артерий, аорто-коронарное шунтирование, протезирование клапанов, протезирование аорты, имплантация механического сердца, трансплантации, – рассказал Борис Тодуров.

В среднем здесь производится по пять-шесть операций в день. Ежегодно выполняется более шести тыс. операций на сердце как открытым путем, так и миниинвазивно, более двух тыс. – с искусственным кровообращением.

Клиника построена по европейским стандартам и оснащена самым современным оборудованием. В операционных создана атмосфера почти полной стерильности за счет вентиляции, поэтому здесь почти не бывает послеоперационных осложнений.

Именно здесь, после 15-летнего перерыва, была выполнена пересадка сердца. И во время войны такие операции тоже производились.

Медицинское учреждение не прерывало свою работу с началом полномасштабного вторжения войск РФ. Первые месяцы войны и во время ракетных обстрелов коллектив жил в подвалах института, там же были оборудованы палаты для пациентов. Даже самых маленьких.

Когда во время выполнения сложной операции на сердце ребенка из-за российских обстрелов исчез свет, операция, проводимая руководителем клиники Борисом Тодуровым, все равно прошла успешно.

В клинике также оказывают медицинскую помощь военным, получившим ранения в сердце.

Врачи института не покидают свою линию фронта, держат строй и возвращают здоровье украинцам.

Поздравляем!