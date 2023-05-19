Специалисты больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова лечат 20-летнего Владимира, который уже более 16 лет страдает тяжелой генетической патологией.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники клиники.

— Володя родился здоровым на вид мальчиком. Но в 2, 5 годика его ножки начали ослабевать, а левая стопа почему-то отклонялась в сторону. Сначала Володе стало сложно ходить, а впоследствии — и вовсе невозможно, — пишут медики.

По их словам, мальчик все хуже говорил. Родители постоянно возили его по врачам. Посетили десятки специалистов, но распознать болезнь не удавалось.

Что происходит с Володей, узнали случайно. Несколько лет назад мама парня увидела по телевизору историю девушки, которая болела редким заболеванием. Симптомы ее недуга совпадали с теми, что были у Володи.

Врачи подтвердили диагноз: это редкое генетическое заболевание, при котором мозг направляет неправильные импульсы к мышцам. Из-за этого тело больного выкручивает, а в мышцах появляется сильная боль. В Украине этим недугом болеют около 100 человек.

По словам врачей, торсионную дистонию невозможно вылечить, но можно устранить проявления болезни. В мозг больных вживляют нейростимулятор — устройство, которое подает правильные импульсы в мозг. Установили такой и Володе. Сделали это киевские специалисты.

После операции парню стало значительно легче. Он начал выполнять физические упражнения, лучше есть и говорить.

Однако годы без правильного диагноза и соответствующего лечения изменили тело Володи. Его обе стопы были полностью вывернуты внутрь. Поэтому их пришлось выравнивать хирургическим методом. Сложные реконструктивные операции провели специалисты ортопедо-травматологического отделения больницы Святого Николая.

Кроме того, у Володи развился нервно-паралитический сколиоз. Позвоночник парня искривился аж на 102 градуса. Из-за этой деформации Володя не мог удерживать равновесие и наклонялся на один бок. Он в основном лежал и сидел, а ходить мог только с поддержкой. Донимала и сильная головная боль.

Для того, чтобы парень удерживал координацию при ходьбе, ему необходимо было сделать сложную операцию на позвоночнике.

Когда во Львов из США приехали известный спинальный хирург Марк Диржка и нейрофизиолог Брайан Дембоски, специалисты больницы решили вместе прооперировать парня.

Во время хирургического вмешательства американские и львовские врачи сделали коррекцию деформации позвоночника. Стабилизировали его и наложили металлические конструкции, чтобы искривление не прогрессировало.

После сложной операции парня ждет длительное восстановление. А потом — реабилитация. Но Володя уже значительно лучше сидит и ходит.

Парень мечтает прежде всего начать ходить самостоятельно. А потом — сыграть в футбол на одном из крупнейших стадионов Украины.

Источник: Первое медобъединение Львова