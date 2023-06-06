Синара Зайцева родилась в Абхазии. В Украине она получила медицинское образование и вышла замуж. Но когда в Грузии и Абхазии россияне спровоцировали военный конфликт, вернулась домой и работала в госпитале. Там получила тяжелое ранение, и после него начались проблемы с почками.

Историю Синары рассказали в пресс-службе Минздрава.

— Как-то на работе она упала в обморок, было несколько дней комы и реанимации. А за ними почти три года жизни на диализе, — говорится в сообщении.

В 2005 году в Украине было всего несколько центров трансплантации, а из-за несовершенного законодательства операции по пересадке органов были редкостью.

Но Синаре повезло: однажды ей позвонили из Запорожской областной больницы и сообщили, что есть донорская почка. Новый орган в теле заработал уже на операционном столе.

Как только почка прижилась в ее организме, женщина начала постепенно возвращаться к активной жизни. Плавание, фитнесс, а потом… футбол. Она единственная женщина в мужской команде, играет в защите и говорит мужчинам не делать скидок на ее пол.

А с командой пациентов после трансплантации даже участвовала в международном чемпионате по минифутболу.

Синара рассказала, что ее донором стал 27-летний мотогонщик, погибший во время соревнований.

— Никогда не встречалась с его родителями, но благодарна, что в ту ночь 17 лет назад они приняли непростое решение, но своим согласием подарили мне возможность жить полноценно, — говорит женщина.

В Минздраве отмечают, что, несмотря на войну, в Украине активно развивается трансплантация. В 2023 году проведено более 200 пересадок органов, большинство от посмертного донора. Сейчас в листе ожидания — 2 161 пациент, подавляющее большинство из которых, 1 409, ждут именно пересадку почки.