Статистика коронавируса в Киеве на 22 августа свидетельствует о 11 507 больных, за сутки обнаружили еще 179 случаев.

В общем полностью выздоровели 3 682 пациента, за сутки — еще 79 больных.

В то же время умерло от осложнений, вызванных коронавирусом, 165 человек, за сутки количество жертв возросло еще на 7. Всего в Киеве 22 407 подозрений на коронавирус.

Заболели:

93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет

55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет

6 девочек от 1 до 17 лет и 2 мальчика 3 и 5 лет.

Заболели в том числе и шестеро медиков. В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 26, Голосеевском — 21, Днепровском районе — 19 случаев.

Коронавирус 21 августа

Для сравнения, 21 августа коронавирус в Киеве зафиксировали у 156 человек. За все время пандемии на Covid-19 заболели 11 328 человек.

По состоянию на утро 21 августа выздоровел 21 человек, всего в Киеве зафиксировано 3 606 пациентов, что выздоровели.

Сейчас в Киеве 340 подозрений на коронавирус, за все время пандемии было зафиксировано 22 137 подозрений.