Медики заметили, что тяжелые осложнения после Covid-19 и постковидный синдром получают не обязательно те, кто перенес инфекцию в тяжелой форме. Даже после легкого или бессимптомного течения болезни, могут возникнуть опасные последствия, которые требуют серьезного лечения.

Клэр Бриджес, 21-летняя модель из Флориды, с генетическим заболеванием сердца, заразилась Covid-19, потеряла ноги и чуть не умерла. Редкая операция и ее собственная стойкость дали ей надежду.

Девушка переболела Covid-19 на фоне врожденного порока сердца. После этого у нее начались сбои в системе кровообращения.

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Вследствие инфицирования Covid-19 у Клэр развились миокардит (воспаление сердечной мышцы), рабдомиолиз (повреждение мышц), пневмония легкой степени, цианоз (синюшный цвет кожи или слизистых оболочек из-за недостаточности), ацидоз (увеличение кислотности в организме).

У девушки дважды останавливалось сердце: через несколько часов после госпитализации и после удачной сердечно-легочной операции модель была реанимирована.

Но Клер Бриджес пришлось ампутировать обе ноги из-за увеличения давления в ногах, что препятствовало кровотоку.

Но невзирая на перенесенные опасности и страдания девушка смотрит в будущее вполне оптимистично.

— Учитывая все, что она перенесла, она ощущает себя счастливой, — говорит отец девушки Вэйн Бриджес.

Источник: CNN