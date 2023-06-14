Этот пост генерального директора Днепропетровской областной клинической больницы им. И. Мечникова Сергея Рыженко едва ли не впервые без фото.

Можно представить, почему. Однако искренние слова, сказанные в адрес тяжелораненого бойца, сжимают сердце и, несмотря на все, дают надежду на выздоровление.

Максиму 21 год, он солдат. Тяжелораненый солдат. Возле Бахмута в бою получил крайне тяжелое черепно-мозговое ранение с входным отверстием в лобной кости слева, переломом фронтальной пазухи. А еще — ожоги, раны лица и головы. К тому же взрывом Максиму оторвало правую руку.

Врачи провели сложную нейрохирургическую операцию, достали обломок, удалили раздробленные кости. Вместо этого сделали пластику дефекта черепа титановыми имплантами.

Парень крепко сжимает зубы и говорит слова, которые можно прочитать только по губам.

Медицинская сестра Татьяна Музыка, которая неотлучно рядом с раненым, их слышит. Она держит парня за вторую раненую и поломанную руку, которая в аппарате. И молится, чтобы боец выжил, чтобы потом увидеться снова.

Максим — сирота, родителей, родственников нет.

Отец умер в 2007 году, мать — в 2018.

Воспитывался в детском доме, закончил аграрный лицей и пошел служить в ВСУ.

Завтра эвакуация в Киев, наверняка будут трогательные минуты прощания с Максимом. В больнице Мечникова он получил шанс выжить… И непременно им воспользуется. Должен воспользоваться.

Всем Героям слава!

Источник: Сергій Риженко