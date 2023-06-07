Из-за длительного отсутствия правильного лечения у 47-летней Тамары развилась хроническая кишечная непроходимость — из-за спаек и необратимого поражения отдельных участков кишечника.

В ходе операции хирурги разделили все спайки и выполнили резекцию пораженных участков толстой и тонкой кишки.

Почему же пациентка довела себя до такого опасного состояния?

Годами она не могла нормально питаться, но не шла за помощью к врачам, потому что боялась услышать какой-то страшный диагноз.

К специалистам больницы Святого Пантелеймона женщина обратилась уже в крайне тяжелом состоянии, когда окончательно потеряла работоспособность.

После обследования медики установили диагноз. И это была вовсе не онкология. Жизнь Тамары превратило в ужас редкое заболевание — болезнь Крона.

Это специфическое воспалительное аутоиммунное заболевание ЖКТ, при котором иммунная система человека ошибочно считает слизистую оболочку пищеварительного тракта чужеродной и атакует ее. Болезнь Крона встречается у 30 человек на 100 000.

К сожалению, вылечить ее невозможно. Однако придерживаясь назначений и рекомендаций, можно достичь длительной ремиссии и значительно улучшить качество жизни.

Уже через неделю после операции Тамару выписали домой. Впереди у нее послеоперационная реабилитация. Но уже сейчас женщина чувствует себя значительно лучше, планирует вернуться к работе и нормальной жизни.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова