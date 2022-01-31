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28 народных депутатов сейчас болеют Covid-19 — Стефанчук

31 января 2022, 14:17
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
28 народных депутатов сейчас болеют Covid-19 — Стефанчук
Источник: Getty Images

В Верховной Раде Covid-19 болеют 28 нардепов и 78 работников аппарата, сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук.

 — Я констатирую… ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине. Вы видите цифры. В том числе она ухудшилась и среди народных депутатов Украины и работников аппарата. По той информации, которая у меня есть, по состоянию на сегодня 28 народных депутатов и 78 работников аппарата. Но цифры еще уточняются, сейчас только начало дня, и они могут быть и больше”, — сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

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Он отметил, также на брифинге, что 90% нардепов вакцинированы, но это информация еще с тех времен, когда вводился режим доступа в парламент с документами о вакцинации. Стефанчук добавил, что “около 90% предоставили информацию, что они вакцинированы”.

В настоящее время обновленной информации о количестве вакцинированных народных депутатов нет.

Он призвал народных избранников соблюдать масочный режим и продолжить тестирование на Covid-19 в медицинских лабораториях, одна из которых 17 января открылась на улице Шелковичной.

Нынешняя вспышка коронавируса в Украине обусловлена штаммом Омикрон, который имеет гораздо большую способность заражать, чем предыдущие варианты (Альфа, Дельта).

Об этом сообщил директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

Источник
Интерфакс , УНИАН
Теги
Верховная Рада , Коронавирус Covid-19
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