В Украине почти четыре тысячи новых случаев коронавируса в сутки

По состоянию на утро вторника, 11 сентября, в Украине выявили 3 869 новых случая заражения Covid-19, среди которых 387 детей и 76 медицинских работников.
Таким образом с начала пандемии коронавирус диагностировали у 2 275 863 украинцев, 2 201 768 из которых вылечились. При этом в больницы госпитализировали 410 человек.
За минувшие сутки с Covid-19 справились 345 человек, а 27 украинцев не смогли побороть болезнь и скончались.
Больше всего случаев заражения выявили в Киеве (132), Одесской (84) и Харьковской (84) областях.
Коронавирус в регионах:
- Винницкая область — 9;
- Волынская область — 0;
- Днепропетровская область — 20;
- Донецкая область — 19;
- Житомирская область — 2;
- Закарпатская область — 0;
- Запорожская область — 0;
- Ивано-Франковская область — 8;
- Киевская область — 8;
- Кировоградская область — 3;
- Луганская область — 21;
- Львовская область —39;
- Николаевская область — 9;
- Одесская область — 84;
- Полтавская область — 7;
- Ровенская область — 9;
- Сумская область — 30;
- Тернопольская область — 22;
- Харьковская область — 84;
- Херсонская область — 11;
- Хмельницкая область — 4;
- Черкасская область — 4;
- Черновицкая область — 7;
- Черниговская область — 0.