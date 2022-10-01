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300 кг медицинской помощи от Испании направляется в Украину: что туда входит

1 октября 2022, 15:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
300 кг медицинской помощи от Испании направляется в Украину: что туда входит
Источник: Pexels

Министерство обороны Испании официально сообщило, что военный медицинско-транспортный самолет Воздушных сил ВС Испании C-295 вылетел из Испании в направлении Польши. Самолет транспортирует 300 кг медикаментов, направляющихся в Украину.

На борту самолета находится медицинская аэроэвакуационная группа, переводчик и специалисты других сфер помощи. На обратном пути он заберет в Польше восемь раненых украинцев и переправит их в Испанию.

Самолет перевозит 300 кг предметов медицинского назначения: индивидуальные боевые комплекты и респираторы. В Польше имущество будет передано представителям Украины по запросу и будет служить для увеличения возможностей ухода за ранеными.

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Этот полет свидетельствует об обязательствах Испании перед Украиной оказывать постоянную помощь, выходящую за пределы военной поддержки.

Источник: Генштаб ВСУ

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медична допомога
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