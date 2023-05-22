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32 млн грн убытков: российские предприниматели во времена пандемии продавали медоборудование по завышенным ценам

22 мая 2023, 18:05
Валентина Андрейко журналіст
нацполіція
Источник: Нацполиция

Еще в 2020 году частное общество с ограниченной ответственностью, подконтрольное гражданину России, должно было закупить за государственный счет 49 аппаратов ультразвуковой диагностики иностранного производства для передачи в больницы разных областей Украины.

Общая сумма закупок составила почти 87 миллионов гривен.

Но, используя упрощенный режим закупок, связанный с пандемией Covid-19, должностные лица предприятия и представители ряда государственных учреждений здравоохранения организовали схему закупки оборудования по завышенным ценам.

Часть аппаратуры приобрели по цене 1,7 млн грн, еще часть — за 1,9 млн грн.

Проведенные экспертизы показали, что на закупке одного аппарата УЗИ превышение рыночной стоимости составляло от 600 до 700 тысяч гривен.

К тому же оказалось, что в закупленной технике не хватало некоторых технических средств и аккумуляторных батарей, способных обеспечить автономную работу.

В результате государству был нанесен ущерб почти на 32 млн гривен.

Только Департамент здравоохранения Киевской области при закупке 11 аппаратов УЗИ потерял 8,5 млн грн.

Оперативники Департамента стратегических расследований, следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Офисом генерального прокурора провели ряд обысков на территории Киева, Киевской, Харьковской и Полтавской областей для выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения противоправных действий.

В ходе обысков изъяли документацию, а также паспорта и государственные награды РФ.

Сейчас наложен арест на средства предприятия, которое осуществляло закупку аппаратов. Бывшему уполномоченному лицу по проведению закупок в Департаменте здравоохранения Киевской ОГА сообщено подозрение по ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

После проведения всех процессуальных мероприятий будет решаться вопрос о сообщении подозрений всем причастным к незаконной “схеме”.

Досудебное расследование продолжается.

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Источник
Нацполиция
Теги
держзакупівлі Злочинність Нацполиция
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