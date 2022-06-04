Буча – самое спокойное место – таким был девиз города до 24 февраля 2022 года. Но пришли русские агрессоры и нарушили мирную жизнь бучанцев.

32-летняя беременная Анна Полонская пострадала, когда пыталась уехать из оккупированной Бучи. Ее муж погиб, он был за рулем, машины на котором семья эвакуировалась.

– Мы выехали на автомобиле из Бучи и успели проехать где-то пять минут, – рассказала Анна. – Потом я увидела квадрокоптер и сразу же послышались выстрелы. Муж погиб сразу, но машина еще двигалась.

Когда украинские солдаты спасали Анну, она поняла, что не может пошевелить ногами. Сначала женщину увезли в поликлинику в Ирпене.

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На следующий день ее перенесли на носилках через реку Ирпень под взорванным мостом и доставили в больницу в Киеве, где Анну прооперировали и сообщили, что она потеряла ребенка. Анна была на 20-й неделе беременности.

21-й день женщина провела в реанимации, а сейчас проходит реабилитацию и строит планы на будущее.

– Хочу забрать собаку и жить в центре Киева, но не в больнице, – мечтает Анна.

Время от времени у нее возникает вопрос “Почему?” И пока никто не знает ответа на него.

Фото: скриншот с видео МВД