30-летнюю переселенку из Австралии в США Алли Макларен постигла невероятная череда драматических событий в ее жизни.

Началось все в того, что ее избил бездомный. Позже оказалось, что у женщины сломана челюсть и начали выпадать зубы.

По словам Алли, после операции на челюсти иммунная система настолько ослабла, что она подхватила инфекционную пневмонию, и во время одного из приступов кашля женщина упала, ударилась головой, что спровоцировало черепно-мозговую травму.

Сейчас смотрят Читайте также: Ученые показали, что крепкие социальные связи улучшают здоровье и психологическое благополучие Затем у Алли диагностировали незлокачественную гигантоклеточную опухоль головного мозга, большую часть которой медики благополучно удалили и прописали облучение, чтобы ликвидировать остатки пораженных клеток. А когда в начале января 2023 года Макларен направлялась на лучевую терапию в местную больницу, ее сбил водитель, который не смог затормозить на знаке Стоп. В результате аварии Алли сломала обе ноги. Любопытно, что многие подписчики женщины в социальных сетях считают, что если бы не избиение, не удалось бы обнаружить опухоль на ранних стадиях. — Этот бомж вроде как спас тебе жизнь? — этот комментарий набрал более 43 тыс. лайков. Но сама Макларен не испытывает особой благодарности к нападавшему. По ее словам, единственного чего он добился для нее, это огромный стресс и не менее огромные медицинские счета. По словам Алли, после всего пережитого ее понизили в должности по месту работы, многие друзья от нее отвернулись из-за ее резких перепадов настроения и приступов ярости. Однако несмотря на многочисленные невзгоды, Макларен смотрит в будущее с оптимизмом, полагая, что ее несчастья не будут длиться вечно и однажды она проснется и ей не будет больно.

Источник NYT

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.