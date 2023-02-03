30-летнюю переселенку из Австралии в США Алли Макларен постигла невероятная череда драматических событий в ее жизни.
Началось все в того, что ее избил бездомный. Позже оказалось, что у женщины сломана челюсть и начали выпадать зубы.
По словам Алли, после операции на челюсти иммунная система настолько ослабла, что она подхватила инфекционную пневмонию, и во время одного из приступов кашля женщина упала, ударилась головой, что спровоцировало черепно-мозговую травму.
Затем у Алли диагностировали незлокачественную гигантоклеточную опухоль головного мозга, большую часть которой медики благополучно удалили и прописали облучение, чтобы ликвидировать остатки пораженных клеток.
А когда в начале января 2023 года Макларен направлялась на лучевую терапию в местную больницу, ее сбил водитель, который не смог затормозить на знаке Стоп. В результате аварии Алли сломала обе ноги.
Любопытно, что многие подписчики женщины в социальных сетях считают, что если бы не избиение, не удалось бы обнаружить опухоль на ранних стадиях.
— Этот бомж вроде как спас тебе жизнь? — этот комментарий набрал более 43 тыс. лайков.
Но сама Макларен не испытывает особой благодарности к нападавшему. По ее словам, единственного чего он добился для нее, это огромный стресс и не менее огромные медицинские счета.
По словам Алли, после всего пережитого ее понизили в должности по месту работы, многие друзья от нее отвернулись из-за ее резких перепадов настроения и приступов ярости.
Однако несмотря на многочисленные невзгоды, Макларен смотрит в будущее с оптимизмом, полагая, что ее несчастья не будут длиться вечно и однажды она проснется и ей не будет больно.