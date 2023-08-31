36-летнего Павла, который чудом выжил после тяжелого ранения, лечат специалисты Национального реабилитационного центра Незламні.

Львовские хирурги удалили раненому осколки мины из головы, левого плеча и правой ноги. Впрочем, два осколка в печени, каждый из которых по 2 см, оставили. Так как они проникли вглубь на 10 см и остановились возле средней печеночной вены.

Хирурги считают, что удалять эти осколки сейчас слишком опасно. Сейчас они не двигаются, не угрожают жизни Павла, но нуждаются в постоянном наблюдении.

Когда боец попал в Центр, после лечения в Часовом Яру, Дружковке, Днепре, Киеве, из его тела уже удалили немало вражеского железа. Всего было аж 40 осколков, которые фактически разворотили тело.

Павел Пастух из Львовской области. Долгое время работал за границей. Как только началась большая война, вернулся защищать Украину.

Воевал на Донецком направлении, в районе Бахмута в конце января попал под минную атаку врага.

Павел вспоминает: в то утро завязался ближний бой с россиянами.

Несколько наших воинов сразу получили ранения. Павел вместе с двумя побратимами бросились их вытаскивать. И тут совсем рядом взорвалась мина. Погибли все, кроме Павла.

Он потерял сознание, а когда пришел в себя, почувствовал — сложно дышать.

Он видел собственные разорванные ноги, руки, живот… Понимал, что и внутренние органы, в том числе легкие, пострадали. Однако, не позволил себе опускать руки — наложил давящие повязки на участки, где кровило больше всего.

Затем медленно, на грани возможностей, двинулся в сторону украинских позиций.

Вражеский дрон преследовал раненого, всего на бойца сбросили 11 боеприпасов. Но ни один из них, к счастью, не попал в цель.

Выбраться из ловушки обессиленному воину с 40 осколками в теле помогли двое побратимов с соседней позиции под псевдонимом Немец и Док.

Павел говорит, что всю жизнь будет перед ними в неоплатном долгу.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию. Вместе с физическими терапевтами тренирует выносливость мышц ног и спины.

Павел убежден, на поле боя, где многие его побратимы сложили головы, его спас Сын Божий.

И сейчас вера помогает воину бороться за жизнь дальше.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова