Согласно данным Национального канцер-реестра, ежегодно в Украине диагностируют примерно 4,5 тыс. новых случаев рака поджелудочной железы (РПЖ). Об этом сообщила генеральный директор Национального института рака Елена Ефименко.

Эксперт отметила, что хотя в глобальном разрезе рак поджелудочной железы составляет всего 3% всех случаев рака, уровень смертности от него достигает 7% в общей статистике.

Смертность от рака поджелудочной железы

В то же время Ефименко подчеркнула, что смертность от рака поджелудочной железы среди мужчин и женщин почти одинакова: 6% среди женщин и 5,5% среди мужчин.

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— 70% украинцев, больных раком поджелудочной железы, умирают уже в первый год после постановки диагноза, причем в половине случаев этот диагноз ставят на поздних стадиях, — сообщила она.

Гендиректор отметила важность регулярного профосмотра в больницах, законтрактованных с НСЗУ, у врачей, специализирующихся на лечении рака поджелудочной железы.

По словам эксперта, такие простые, но сознательные действия могут сократить процент смертности от этой болезни.

ОНКОсознание — это цикл видеопрограмм, в которых ведущие специалисты и опытные врачи Национального института рака дают исчерпывающие ответы на частые вопросы, развенчивают мифы и дают полезные советы.

Первый цикл программ был посвящен колоректальному раку.