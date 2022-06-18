Во время войны все обостряется: ощущения, реакции, переживания. Мы по-другому воспринимаем вкус утреннего кофе, свежего хлеба, объятия родных. Поэтому мы благодарны всем, кто обеспечивает все это нам в трудные дни.

Да что делать, когда нет кофе, хлеба, родных далеко? Всегда, помните, всегда можно найти то, за что вы можете поблагодарить: людей, новый день, Вселенную.

И все, кто не выработал до войны правильную жизненную философию благодарности, имеют прекрасную возможность сделать это прямо сейчас.

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Упражнения для практики благодарности

Ведите дневник благодарности. Каждую страницу начинайте словами, сегодня я благодарен за… Затем опишите или нарисуйте то, за что вы благодарны. Подумайте. почему именно за это вы благодарны, как это влияет на вашу жизнь.

Разговоры о благодарности за семейным ужином могут стать великолепной практикой. Их можно вести при общении с коллегами, учениками в начале или конце урока.

Создайте банку благодарности. Напишите маленькие записочки, за что вы благодарны, и соберите их в прозрачной стеклянной банке. Важно, чтобы банка была именно прозрачна, ведь тогда вы видите объем собираемых бумажек и представляете, сколько уже произошло вещей, за которые вы благодарны.

Когда у вас плохое настроение, можете вынимать и перечитывать записочки. Вытаскивайте их наугад. Таким образом вы будете вспоминать, за что вы благодарны. С детьми с помощью такой банки можно играть в крокодила — ребенок должен показать, что написано на бумажке, а остальные угадывают.

Обдумывание добра. Вспомните о человеке, который сделал вам добро. Причем это не обязательно должен быть близкий человек. Не забывайте о незнакомых, которые сделали вам что-нибудь приятное.

Можно даже подумать о человеке, который изготовил любимую игрушку или о солдате, который защищает нас на фронте.

Детям можно предложить такую ​​игру: берете предмет и начинаете вспоминать всех людей, причастных к созданию его, изготовлению на фабрике, к продаже в магазине, о водителях, которые довезли этот предмет.

Это упражнение вызывает мнение, что все мы связаны между собой и вокруг есть много людей, которые пытаются помочь.

Потом можно нарисовать кого-нибудь из этих людей, а потом объяснить, за какое доброе дело мы благодарны.

Пока рисуете и рассказываете об этом человеке, следите за изменениями в вашем теле и тем, как меняется ваше настроение. Услышать чьи-то истории добра и помощи это тоже приносит радость и поднимает настроение.

Постер благодарности. Следующий шаг – напишите записку с благодарностью этому человеку и добавьте в банку благодарности.

Есть много других способов сказать спасибо: можно прицепить постер благодарности на окне, сделать фото и выложить в соцсетях. Или отправить постер нашим защитникам.

Что не отменяется

И дети, и взрослые могут чувствовать себя плохо из-за того, что в их жизни в последнее время многое отменено: работа, встречи с друзьями, коллегами, школа, развлечения в парке, вечеринки на день рождения, прогулки в лесу и отдых на берегах рек.

Мнения обо всех этих упраздненных вещах ухудшают настроение и приводят к тревожности. Итак, старайтесь переключить внимание на позитив. Подумайте, а что не упразднено?

Это могут быть очень простые вещи, о которых мы никогда не задумывались: улыбка с утра, хождение по дому целый день в любимой пижаме, игра с домашним любимцем.

Если вы делаете это упражнение с детьми, можно завести список событий, которые не отменены, и повесить его на виду как напоминание.

Источник: Психологическая поддержка