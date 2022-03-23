Международные партнеры передали Украине 50 автомобилей скорой медицинской помощи.

Скорые будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины, чтобы военные медики могли безопасно и в сжатые сроки эвакуировать раненых из зоны боевых действий и оказывать им медицинскую помощь.

Машины Mercedes обладают высокой проходимостью, соответствующим уровнем защиты и оборудованием, что необходимо для спасения жизни в условиях боевых действий.

Такие скорые позволяют эвакуировать одновременно до четырех раненых.

Часть автомобилей уже доставлена ​​в те области, где продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками.

Компания Epic Games поделилась результатами первых суток благотворительной акции в игре Fortnite. Геймеры собрали $36 млн в помощь нашей стране.

Аналогично сделала и компания Microsoft – выручку из Fortnite из донатов владельцев Xbox также отправят в помощь нашей стране.

Фото: Минздрав