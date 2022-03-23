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50 автомобилей скорой медицинской помощи получила Украина для ВСУ — Минздрав

23 марта 2022, 18:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
скоріе

Международные партнеры передали Украине 50 автомобилей скорой медицинской помощи.

Скорые будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины, чтобы военные медики могли безопасно и в сжатые сроки эвакуировать раненых из зоны боевых действий и оказывать им медицинскую помощь.

Машины Mercedes обладают высокой проходимостью, соответствующим уровнем защиты и оборудованием, что необходимо для спасения жизни в условиях боевых действий.

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Такие скорые позволяют эвакуировать одновременно до четырех раненых.

Часть автомобилей уже доставлена ​​в те области, где продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками.

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Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні
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