Международные партнеры передали Украине 50 автомобилей скорой медицинской помощи.
Скорые будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины, чтобы военные медики могли безопасно и в сжатые сроки эвакуировать раненых из зоны боевых действий и оказывать им медицинскую помощь.
Машины Mercedes обладают высокой проходимостью, соответствующим уровнем защиты и оборудованием, что необходимо для спасения жизни в условиях боевых действий.
Такие скорые позволяют эвакуировать одновременно до четырех раненых.
Часть автомобилей уже доставлена в те области, где продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками.
Компания Epic Games поделилась результатами первых суток благотворительной акции в игре Fortnite. Геймеры собрали $36 млн в помощь нашей стране.
Аналогично сделала и компания Microsoft – выручку из Fortnite из донатов владельцев Xbox также отправят в помощь нашей стране.
Фото: Минздрав