По состоянию на утро 2 октября, в Киеве зафиксировали 534 новых Covid-случаев. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (103), Деснянском (73) и Святошинском (67) районах.

За сутки заболели 299 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 172 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 36 девочек от 2 до 17 лет, 27 мальчиков от пяти месяцев до 17 лет.

Всего в столице за все время пандемии 235 596 киевлян заболели коронавирусом. За прошедшие 24 часа 22 жителей Киева умерли от осложнений коронавируса. Всего 5 428 украинцев не смогли преодолеть опасное заболевание.

За сутки 81 больного Covid-19 госпитализировали в медицинские учреждения Киева. Еще 151 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмонии.

По данным Киевской городской государственной администрации, за прошедшие 24 часа 138 жителей столицы выздоровели от болезни. За все время Covid-пандемии 221 376 киевлян смогли преодолеть заболевание.

Однако ситуация в Украине с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего. По состоянию на утро 2 октября, за сутки на территории страны 11 809 украинцев заболели Covid-19, среди которых 1 104 детей.