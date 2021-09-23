Администрация по вопросам продовольствия и лекарств (FDA) разрешила вводить третью, бустерную, дозу вакцины против коронавирусной инфекции. Но она рекомендована не всем американцам, а только тем, кто старше 65 лет, кто имеет работу, сопряженную с риском заражения Covid-19, и кто может заболеть инфекцией в тяжелой форме.

Сообщается также, что жители США в возрастной категории 65+, прежде чем уколоться в третий раз, должны выждать не менее полугода со дня получения второй прививки.

Таким образом бустерную дозу Covid-прививки могут получить десятки миллионов американцев. Правда, пока только гипотетически, поскольку предложенную FDA схему еще должен одобрить Центр по контролю и предотвращению заболеваемости (CDC).

По сообщениям американских СМИ, окончательное решение может быть принято достаточно оперативно. Разве что понадобиться какое-то время, чтобы уточнить, представители каких именно профессий имеют высокий риск заражения. По мнению FDA к таковым относятся медики, учителя и социальные работники, а также те, кто работают с бездомными и в тюрьмах.

Где еще разрешили бустерные дозы

Правительство Великобритании намерено с приближением зимы предложить бустерные дозы всем соотечественникам старше 50 лет, а также людям из группы риска.

Германия, Франция и Чехия также объявили о подобных планах третьей дозы для пожилых и уязвимых для болезни людей.

А вот в Израиле третья доза уже доступна всем, старше 12 лет.

Напомним, что ВОЗ призвала богатые страны воздержаться от бустерных доз, пока не будет достигнут должный уровень вакцинации в бедных странах.