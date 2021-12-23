Специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии Первого территориального медицинского объединения Львова успешно провели сложнейшую операцию 11-летней девочке, которая семь лет практически не могла открыть рот.

Рот Вероники из Золочевщины перестал открываться еще в раннем детстве. Точная причина патологии достоверно неизвестна: то ли травма, то ли неудачная операция на ухе, которую пережил ребенок.

С тех пор, а это большая часть жизни, 11-летняя девочка невыносимо страдала. Но, как оказалось, патологию можно устранить. И это успешно сделали медики львовской клиники.

Костный анкилоз височно-нижнечелюстного сустава — так звучит Вероникин диагноз. Это сложно объяснить, но в ее височно-нижнечелюстном суставе срослись кости лицевого скелета и рот ребенка перестал открываться.

Редкую болезнь обнаружили специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии Первого территориального медицинского объединения Львова. Решение было единодушным: от боли и остановок развития ребенка избавит только операция.

Перед медиками стояла непростая задача — устранить часть неподвижного сустава. Сделать это они должны были в области, где проходят внутренняя сонная и менингеальная артерии. Это очень опасно, ведь риск зацепить сосуд и спровоцировать кровотечение был очень высоким.

Однако хирурги выполнили свою работу безупречно.

Сейчас Вероника проходит реабилитацию. Если все пойдет по плану, она сможет пережевывать большие кусочки пищи и четко произносить звуки.

Источник: 1 ТМО Львова