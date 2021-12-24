В Чехии, от тяжелейших осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция скончалась молодая украинка Рената П. Сама она родом из Хуста Закарпатской области. Скорее всего, за границей была на заработках.

О кончине Ренаты сообщила на своей странице в Facebook ее подруга Марьяна Тимощук.

Стало известно, что молодая женщина попала в медицинское учреждение в начале декабря с диагнозом коронавирусная инфекция. Состояние ее было тяжелым.

На спасение Ренаты был даже объявлен сбор средств, поскольку у нее не было соответствующей медицинской страховки. А лечение в Чехии достаточно дорогое.

Но спасти молодую украинку так и не удалось.

— Спасибо всем за помощь. Ренатка умерла. Бог забирает лучших людей, — написала сегодня, 24 декабря, в Facebook Марьяна Тимощук.

По данным общественной организации Волонтеры Закарпатья, болезнь быстро прогрессировала, женщина находилась в реанимации в искусственной коме с 70% поражения легких.

Источник: Марьяна Тимощук