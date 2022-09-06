В августе зафиксировано 14 случаев. когда змеи кусали людей, а всего в текущем году змеи 71 раз впускали свой яд людям, сообщает Центр общественного здоровья.

Среди пострадавших 14 детей младше 17 лет и 32 женщины. Обращения поступали из Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Запорожской, Полтавской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областей. Летальных случаев, к счастью, зарегистрировано не было.

В прошлом году за такой же период было зафиксировано 70 укусов змей, из них 24 – дети до 17 лет и 27 женщин, а в 2020 году – 52 обращения, дети – 12, женщины – 27.

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Напоминаем, что следует быть осмотрительными и соблюдать простые правила, чтобы не стать жертвой нападения и укуса змеи:

В лес, на огород, в парк, на пикник выбирайте такую ​​одежду, чтобы защитить от укусов: длинные брюки из плотной ткани, высокие ботинки или сапоги. Брюки нужно заправить в обувь.

Проверяйте место отдыха на природе. Прежде чем сесть на траву, камень, хворост или бревно — пошарьте или постучите палкой, палкой и т.д., чтобы испугать змею, если она там спряталась.

Не касайтесь руками старых пней, камней, сваленных стволов деревьев, не проверив их палкой.

Не совершайте резких движений и не приближайтесь, если увидели рядом змею, лучше замереть и подождать, пока она отползет, или без резких движений самим отойти. Не пытайтесь убить змею. Змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности.

Что делать, если змея укусила

Нужно как можно скорее обратиться в больницу и получить профессиональную помощь. Ведь укусы опасны именно осложнениями, которые могут возникнуть впоследствии.

Если больница далеко, пострадавшему нужно оказать доврачебную помощь:

обеспечьте покой и минимум движений;

место укуса обработайте антисептиком;

снимите с пораженной конечности одежду, украшения, обувь;

давайте много воды;

приложите к ране лед, обмотанный тканью;

дайте пострадавшему 1-2 таблетки лекарства от аллергии;

при транспортировке зафиксируйте пораженную конечность.

Что не нужно делать:

не высасывайте яд – это может спровоцировать аллергическую реакцию и отек верхних дыхательных путей;

не накладывайте жгут;

не прижигайте рану;

не употребляйте алкоголь.

Источник: ЦОС