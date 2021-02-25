25 февраля 2021 года коронавирус в Украине подтвердили у 1 325 841 человека. В стране резко ухудшилась эпидситуация, за последние сутки обнаружили 8 147 новых случаев болезни.

За день заболели 483 ребенка и 301 медработник.

Умерли в Украине от Covid-19 за сутки 135 человек, за время пандемии — 25 596. Выздоровели за день 3 889 украинцев, в общем — 1 159 311.

В течение дня в стране провели 36 670 тестов методом ПЦР, за все время — 6 809 165.

Коронавирус в регионах

Винницкая область — 639 случаев;

Волынская область — 193 случая;

Днепропетровская область — 316 случаев;

Донецкая область — 218 случаев;

Житомирская область — 711 случаев;

Закарпатская область — 654 случая;

Запорожская область — 132 случая;

Ивано-Франковская область — 711 случаев;

Киевская область — 318 случаев;

Кировоградская область — 63 случая;

Луганская область — 47 случаев;

Львовская область — 432 случая;

Николаевская область — 194 случая;

Одесская область — 268 случаев;

Полтавская область — 210 случаев;

Ровенская область — 187 случаев;

Сумская область — 219 случаев;

Тернопольская область — 332 случая;

Харьковская область — 432 случая;

Херсонская область — 52 случая;

Хмельницкая область — 285 случаев;

Черкасская область — 160 случаев;

Черновицкая область — 561 случай;

Черниговская область — 161 случай.

Коронавирус в Украине

В среду, 24 февраля 2021 года, согласно официальной статистики Минздрава, в Украине подтвердили 1 317 694 случая коронавируса.

За сутки вирус обнаружили еще у 5 850 человек.

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