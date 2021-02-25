25 февраля 2021 года коронавирус в Украине подтвердили у 1 325 841 человека. В стране резко ухудшилась эпидситуация, за последние сутки обнаружили 8 147 новых случаев болезни.
За день заболели 483 ребенка и 301 медработник.
Умерли в Украине от Covid-19 за сутки 135 человек, за время пандемии — 25 596. Выздоровели за день 3 889 украинцев, в общем — 1 159 311.
В течение дня в стране провели 36 670 тестов методом ПЦР, за все время — 6 809 165.
Коронавирус в регионах
- Винницкая область — 639 случаев;
- Волынская область — 193 случая;
- Днепропетровская область — 316 случаев;
- Донецкая область — 218 случаев;
- Житомирская область — 711 случаев;
- Закарпатская область — 654 случая;
- Запорожская область — 132 случая;
- Ивано-Франковская область — 711 случаев;
- Киевская область — 318 случаев;
- Кировоградская область — 63 случая;
- Луганская область — 47 случаев;
- Львовская область — 432 случая;
- Николаевская область — 194 случая;
- Одесская область — 268 случаев;
- Полтавская область — 210 случаев;
- Ровенская область — 187 случаев;
- Сумская область — 219 случаев;
- Тернопольская область — 332 случая;
- Харьковская область — 432 случая;
- Херсонская область — 52 случая;
- Хмельницкая область — 285 случаев;
- Черкасская область — 160 случаев;
- Черновицкая область — 561 случай;
- Черниговская область — 161 случай.
Коронавирус в Украине
В среду, 24 февраля 2021 года, согласно официальной статистики Минздрава, в Украине подтвердили 1 317 694 случая коронавируса.
За сутки вирус обнаружили еще у 5 850 человек.
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