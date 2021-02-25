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Резкое ухудшение ситуации с Covid-19: за сутки в Украине 8 147 новых случаев

25 февраля, 08:16 Людмила Грубнік
Резкое ухудшение ситуации с Covid-19: за сутки в Украине 8 147 новых случаев
Источник: Depositphotos

25 февраля 2021 года коронавирус в Украине подтвердили у 1 325 841 человека. В стране резко ухудшилась эпидситуация, за последние сутки обнаружили 8 147 новых случаев болезни.

За день заболели 483 ребенка и 301 медработник.

Умерли в Украине от Covid-19 за сутки 135 человек, за время пандемии — 25 596. Выздоровели за день 3 889 украинцев, в общем — 1 159 311.

В течение дня в стране провели 36 670 тестов методом ПЦР, за все время — 6 809 165.

Коронавирус в регионах

  • Винницкая область — 639 случаев;
  • Волынская область — 193 случая;
  • Днепропетровская область — 316 случаев;
  • Донецкая область — 218 случаев;
  • Житомирская область — 711 случаев;
  • Закарпатская область — 654 случая;
  • Запорожская область — 132 случая;
  • Ивано-Франковская область — 711 случаев;
  • Киевская область — 318 случаев;
  • Кировоградская область — 63 случая;
  • Луганская область — 47 случаев;
  • Львовская область — 432 случая;
  • Николаевская область — 194 случая;
  • Одесская область — 268 случаев;
  • Полтавская область — 210 случаев;
  • Ровенская область — 187 случаев;
  • Сумская область — 219 случаев;
  • Тернопольская область — 332 случая;
  • Харьковская область — 432 случая;
  • Херсонская область — 52 случая;
  • Хмельницкая область — 285 случаев;
  • Черкасская область — 160 случаев;
  • Черновицкая область — 561 случай;
  • Черниговская область — 161 случай.

коронавірус в україні 25 лютого

Коронавирус в Украине

В среду, 24 февраля 2021 года, согласно официальной статистики Минздрава, в Украине подтвердили 1 317 694 случая коронавируса.

За сутки вирус обнаружили еще у 5 850 человек.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , Україна
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