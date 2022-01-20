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8 месяцев жил с титановой конструкцией на шее: в Охматдете ребенка спасали в несколько этапов

20 января 2022, 19:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
охматдет

Нейрохирурги Национальной детской специализированной больницы Охматдет провели ряд сложнейших операций на шейном отделе позвоночника, спасая жизнь 11-летнего Богдана. ️

Эта история началась 4 года назад. Тогда Богдану, одному из 13 детей многодетной семьи Касько из Белой Церкви, врач-нейрохирург Павел Плавский удалил огромную опухоль, располагавшуюся вдоль шейных позвонков.

Но после этого шея мальчика начала деформироваться, пережимая трахею и пищевод. Богдан начал часто задыхаться. Возникла угроза перелома.

В прошлом году специалисты установили ребенку специальный Гало-аппарат, чтобы выровнять шею и предотвратить ее грубую деформацию и сжатие жизненных важных структур.

охматдет

Когда Богдан вернулся из больницы домой, его братья и сестры не могли поверить, что с этой конструкцией можно жить. Парню пришлось заново учиться есть и ходить с аппаратом из карбона и титана. Мальчик рассказывает, что труднее всего было спать с ним, лежать мешали винты и штанги.

— Богдан — единственный ребенок в Украине, который жил с таким Гало-аппаратом так долго, — отметил заведующий отделением детской нейрохирургии Павел Плавский.

По его словам, за 8 месяцев конструкция помогла достичь желаемого результата: шея полностью выровнялась, подбородок поднялся почти на 15 см. Однако осталась определенная деформация шейных позвонков.

Но чтобы закрепить этот результат и убрать неудобную конструкцию, необходимо было провести еще ряд хирургических вмешательств. Нейрохирурги взялись за ювелирную работу: нужно было зафиксировать заднюю и переднюю части шеи.

Для этого первым этапом были удалены межпозвонковые диски и заменены специальными керамическими кейджами. Затем в каждый позвонок шейного отдела закрепили винты, через которые прошли титановые штанги. Две операции длились по 12 и 13 часов. После них Богдану наконец сняли аппарат, об чем ребенок мечтал так долго.

Эта редкая многоэтапная операция для многодетной семьи была проведена бесплатно, расходные материалы оплатил благотворительный фонд Таблеточки.

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Спустя сутки после последней операции Богдан уже начал самостоятельно ходить, он смог наконец удобно поспать.

А еще через 5 дней мальчик вернулся к своей большой семье. Больше всего по Богдану скучал его брат-близнец. Теперь они снова вместе.

Впереди еще предстоит реабилитация, но Богдан уже понемногу возвращается к обычной жизни и мечтает, как можно скорее сесть на велосипед.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет

Теги
Операция , Охматдит
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