Нейрохирурги Национальной детской специализированной больницы Охматдет провели ряд сложнейших операций на шейном отделе позвоночника, спасая жизнь 11-летнего Богдана. ️

Эта история началась 4 года назад. Тогда Богдану, одному из 13 детей многодетной семьи Касько из Белой Церкви, врач-нейрохирург Павел Плавский удалил огромную опухоль, располагавшуюся вдоль шейных позвонков.

Но после этого шея мальчика начала деформироваться, пережимая трахею и пищевод. Богдан начал часто задыхаться. Возникла угроза перелома.

В прошлом году специалисты установили ребенку специальный Гало-аппарат, чтобы выровнять шею и предотвратить ее грубую деформацию и сжатие жизненных важных структур.

— Богдан — единственный ребенок в Украине, который жил с таким Гало-аппаратом так долго, — отметил заведующий отделением детской нейрохирургии Павел Плавский.

По его словам, за 8 месяцев конструкция помогла достичь желаемого результата: шея полностью выровнялась, подбородок поднялся почти на 15 см. Однако осталась определенная деформация шейных позвонков.

Но чтобы закрепить этот результат и убрать неудобную конструкцию, необходимо было провести еще ряд хирургических вмешательств. Нейрохирурги взялись за ювелирную работу: нужно было зафиксировать заднюю и переднюю части шеи.

Для этого первым этапом были удалены межпозвонковые диски и заменены специальными керамическими кейджами. Затем в каждый позвонок шейного отдела закрепили винты, через которые прошли титановые штанги. Две операции длились по 12 и 13 часов. После них Богдану наконец сняли аппарат, об чем ребенок мечтал так долго.

Эта редкая многоэтапная операция для многодетной семьи была проведена бесплатно, расходные материалы оплатил благотворительный фонд Таблеточки.

Спустя сутки после последней операции Богдан уже начал самостоятельно ходить, он смог наконец удобно поспать.

А еще через 5 дней мальчик вернулся к своей большой семье. Больше всего по Богдану скучал его брат-близнец. Теперь они снова вместе.

Впереди еще предстоит реабилитация, но Богдан уже понемногу возвращается к обычной жизни и мечтает, как можно скорее сесть на велосипед.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет