В ожоговый центр больницы Святого Луки Первого медобъединения Львова госпитализирован 35-летний мужчина в шоковом состоянии и с множественными ожогами тела. Трагедия произошла в результате взрыва канистры с бензином.

Из-за кризиса топлива в Украине многие пытаются запастись бензином и покупают его в канистрах. Но из-за нарушения безопасности работы с взрывоопасными материалами может произойти трагедия.

Пациент хранил бензин в старой канистре, которая протекала. Взрыв произошел из-за окурка сигареты. Огонь вовремя потушили родственники, которые были рядом. А 35-летний мужчина получил 80% ожогов и сейчас находится в критическом, но стабильном состоянии.

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Пациент уже перенес три операции. Впереди его ждут еще несколько оперативных вмешательств и тяжелая реабилитация. Сейчас за его жизнь борются медики, использующие современные методы лечения тяжелых ожогов. В частности, искусственное покрытие супратель, которое используется для лечения глубинных ожогов и ускоряет быстрое заживление ран.

Все тело мужчины сейчас покрыто специальными повязками, но он верит, что все будет хорошо.

Медики в очередной раз напоминают правила безопасности обращения с бензином и призывают быть максимально осторожными!

Источник: Первое медицинское объединение Львова