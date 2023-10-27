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82 украинских воина прошли реабилитацию в главном военном госпитале Сарагосы

27 октября 2023, 14:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
реабілітація в Іспанії

82 украинских военнослужащих с тяжелыми ранениями и ампутациями получили необходимую помощь и протезы в медицинском центре главного военного госпиталя в Сарагосе.

Об этом сообщили в Минобороны Испании.

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— 82 тяжело раненых украинских военных с ампутациями (в настоящее время продолжают лечение 23) получили необходимую помощь и нужные протезы в Испании в главном военном госпитале в Сарагосе. Испания с Украиной, — сообщается на странице ведомства в Х (Twitter).

Министр обороны Маргарита Роблес встретилась с ранеными в боях украинскими солдатами, проходящими лечение в этом заведении.

Источник: Х (Twitter)

Теги
Испания Протези реабілітація українські військові
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