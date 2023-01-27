С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину львовская служба экстренной медицинской помощи совершила 85 эвакуаций, гражданских пациентов, пострадавших от войны, из прифронтовых регионов.

Людей в разном состоянии, часто лежащих, доставляет во Львов специальный медицинский поезд. Транспортировать пациентов в медучреждения города, а при необходимости и за границу, берутся медики Львова. На помощь им приходят международные волонтерские организации.

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Шесть карет скорых приехали к поезду. На каждого пациента выделяется один автомобиль и два медика.

– Мы должны встретить, осмотреть, транспортировать, – говорит Анна Танюх, врач неотложных состояний. — Оказываем неотложную помощь при необходимости. Наблюдаем за состоянием пациента в пути.

И здесь важно следить не только за физическим состоянием больного, но и поддержать его морально.

– Поддержка достаточно важна, – отмечает Анна. – Мы их расспрашиваем, они хотят выговориться, высказать все, что пережили.

Пациенты имеют разные травмы, поэтому машины оборудованы всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи на случай ухудшения состояния.

Среди других скорых — карета медиков из Германии. Ее приобрели за донаты Джонатан и Макс.

В начале войны парамедик Джонатан решил создать волонтерскую организацию ArteSans ResQ и помогать Украине.

— Мы приехали, чтобы помогать с эвакуацией гражданских и военных, — рассказал Джнтан. — Происходящее несправедливо, и я считаю, что мы должны поддерживать страны, которые пытаются отойти от советских влияний.

Немецкие волонтеры часто берут на себя самых тяжелых пациентов.

— Мы специализируемся на пациентах с ожогами — это трудно видеть, но мы должны это делать, — добавил Макс.

В этот раз поезд привез шестерых пациентов. Каждый вагон маркирован цветными флажками от зеленого до красного, в зависимости от тяжести состояния пациента.

Дальше фельдшер координирует бригады медиков. Часть пациентов развозят по местным медучреждениям. Некоторых сразу эвакуируют за границу.

– Сейчас к нам попадают пациенты с тяжелыми ожогами, – говорит руководитель Львовского областного центра экстренной помощи Андрей Васько. — Часто пациенты находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Васько добавил, что бывают среди пациентов и дети, в том числе новорожденные, имеющие минно-взрывные травмы. Пациентов с заболеваниями и со сложными случаями, направляют на лечение за границу.