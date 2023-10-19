Накануне зимы в медучреждениях Украины установлено 8,5 тыс. мощных генераторов, чтобы выстоять и сохранить рабочий ритм во время возможных блэкаутов.

На днях в больницы и медицинские университеты 14 областей и города Киева доставят еще 42 мощных генератора на 150-264 кВТ.

Это стало возможным благодаря совместному проекту Минздрава и Всемирного банка.

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Сейчас каждое медицинское учреждение, которое законтрактовано с НСЗУ, имеет резервные источники питания. Если вдруг произойдет неожиданное прекращение подачи электроэнергии, генераторы сработают автоматически. Будут питать операционные, реанимации, кислородные станции и другое критически важное оборудование.

Готовясь к возможным блэкаутам, часть больниц обзавелась собственными скважинами и автономными котельными.

В медучреждениях уже установлено и 1 092 станции Starlink. Поэтому, если во время отключений света отключатся и мобильные сети, медики не потеряют связь.

Все указанные меры осуществлены превентивно. Чтобы избежать прошлогодней ситуации, когда после вражеских атак на объекты энергетической инфраструктуры энергетикам приходилось аварийно отключать электроэнергию. Тогда под угрозой обесточивания оказались и медицинские учреждения.

Источник: Михайло Радуцький

Фото: МОЗ