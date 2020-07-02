Covid-19 в Украине не отступает. По состоянию на 2 июля 2020 года еще 889 человек заразились коронавирусом. Общее количество больных составило 45 887 человек.
Среди новых заболевших — 38 детей и 63 медработника, госпитализирован 221 человек.
В то же время за сутки еще 505 украинцев выздоровели, а с начала эпидемии — 20 053.
Жертвами нового вируса за день стали 12 человек. В целом умерли уже 1 185 больных.
Сейчас в Украине 24 649 активных больных коронавирусом.
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В лидерах снова Львовская область — здесь 152 новых случая, в Киеве — 104, на третьем месте Ровенская область — 93.
Только в Черкасской и Николаевской областях ни одного случая за сутки.
Ситуация с Covid-19 в регионах:
- Винницкая область – 1 895 (+19)
- Волынская область – 2 508 (+81)
- Днепропетровская область – 1 095 (+5)
- Донецкая область — 562 (+78)
- Житомирская область – 1 421 (+13)
- Закарпатская область – 3 046 (85)
- Запорожская область — 576 (+4)
- Ивано-Франковская область – 2 489 (+51)
- Кировоградская область — 650 (+3)
- г. Киев – 5 242 (+104)
- Киевская область – 2 655 (+45)
- Львовская область – 5 730 (+152)
- Луганская область — 83 (+3)
- Николаевская область — 447 (0)
- Одесская область – 1 736 (24)
- Полтавская область — 320 (+1)
- Ровенская область – 3 877 (+93)
- Сумская область — 302 (+5)
- Тернопольская область – 1 958 (+28)
- Харьковская область – 2 207 (+38)
- Херсонская область — 194 (+1)
- Хмельницкая область — 808 (+3)
- Черновицкая область – 4 894 (+44)
- Черкасская область — 645 (0).
Всего за последние сутки сделано 23 168 тестов на коронавирус.
Коронавирус в Украине 1 июля
За сутки Covid-19 подтвердился еще у 664 человек. В целом с начала эпидемии заболели 44 998 украинцев.
За это время уже выздоровели 19 548 пациентов и 1 159, к сожалению, умерли.
Больше всего случаев заражения за сутки зафиксировано во Львовской (143), Закарпатской и Ровенской областях (по 72).