Covid-19 в Украине не отступает. По состоянию на 2 июля 2020 года еще 889 человек заразились коронавирусом. Общее количество больных составило 45 887 человек.

Среди новых заболевших — 38 детей и 63 медработника, госпитализирован 221 человек.

В то же время за сутки еще 505 украинцев выздоровели, а с начала эпидемии — 20 053.

Жертвами нового вируса за день стали 12 человек. В целом умерли уже 1 185 больных.

Сейчас в Украине 24 649 активных больных коронавирусом.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

В лидерах снова Львовская область — здесь 152 новых случая, в Киеве — 104, на третьем месте Ровенская область — 93.

Только в Черкасской и Николаевской областях ни одного случая за сутки.

Ситуация с Covid-19 в регионах:

Винницкая область – 1 895 (+19)

Волынская область – 2 508 (+81)

Днепропетровская область – 1 095 (+5)

Донецкая область — 562 (+78)

Житомирская область – 1 421 (+13)

Закарпатская область – 3 046 (85)

Запорожская область — 576 (+4)

Ивано-Франковская область – 2 489 (+51)

Кировоградская область — 650 (+3)

г. Киев – 5 242 (+104)

Киевская область – 2 655 (+45)

Львовская область – 5 730 (+152)

Луганская область — 83 (+3)

Николаевская область — 447 (0)

Одесская область – 1 736 (24)

Полтавская область — 320 (+1)

Ровенская область – 3 877 (+93)

Сумская область — 302 (+5)

Тернопольская область – 1 958 (+28)

Харьковская область – 2 207 (+38)

Херсонская область — 194 (+1)

Хмельницкая область — 808 (+3)

Черновицкая область – 4 894 (+44)

Черкасская область — 645 (0).

Всего за последние сутки сделано 23 168 тестов на коронавирус.

Коронавирус в Украине 1 июля

За сутки Covid-19 подтвердился еще у 664 человек. В целом с начала эпидемии заболели 44 998 украинцев.

За это время уже выздоровели 19 548 пациентов и 1 159, к сожалению, умерли.

Больше всего случаев заражения за сутки зафиксировано во Львовской (143), Закарпатской и Ровенской областях (по 72).