Сосудистые хирурги Львовской областной клинической больницы провели сложнейшую операцию на сонных артериях 72-летнему жителю Львовщины.

Стоит добавить, что атеросклеротические бляшки с наиболее пострадавшей правой артерии, которая была забита на 95%, удаляли под местным наркозом. Потому что важно видеть, как пациент реагирует на оперативное вмешательство.

Операции на сонных артериях относятся к рискованным и сверхсложным. Они будут успешными, если пациент обратился за помощью вовремя.

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В данном случае могли и опоздать. Ведь Иван С. даже не догадывался о своей проблеме, пока у него не случился инсульт.

Небольшая часть бляшки оторвалась, попала в мозг и образовала в нем очаг размером 1 см. Скорая доставила мужчину в больницу.

Можно считать, что пациент на операционный стол попал очень вовремя.

— Кроме того, что у него была надорвана бляшка, среди устаревших бляшек притаились новые тромбы, которые могли в любой момент спровоцировать еще один инсульт, — рассказал журналистам профессор, известный сосудистый хирург Игорь Кобза.

Тщательное обследование поразило хирургов — сонные артерии пациента были просто забиты бляшками, которые уже приросли к стенкам сосудов. Как кровь поступала в сосуды мозга, даже непонятно.

Больного с опасной патологией оперировали более часа. Сначала, когда только на две секунды перекрыли правую сонную артерию, мужчина начал терять сознание.

А удалить устаревшие бляшки, которые уже приросли к стенкам артерий, быстро невозможно. Поэтому, чтобы пациент выдержал эту операцию, ему поставили шунт, которым кровь поступала к мозгу, пока хирурги освобождали от бляшек сонную артерию.

Операция прошла успешно. Если до оперативного вмешательства мужчина не мог правой рукой взять игрушку (последствия перенесенного ранее инсульта), то уже на следующий день после операции он спокойно сжимал пальцы в кулак, доставал указательным пальцем до носа и т.д.

Правда у некоторых родственников закрались сомнения, можно ли было обойтись без операции, ограничившись установкой стента.

Ассоциация сосудистых хирургов Европы при сужении сонных артерий более чем на 50-60% считает наиболее эффективным оперативное лечение, а не стентирование. Это золотой стандарт.

Стентирование не запрещено, но это вторая линия лечения. Этой позиции придерживаются и львовские сосудистые хирурги.

— Скажем, после операции на сонной артерии образовался большой рубец, сужающий просвет сосуда. Вот тогда можно ставить стент, потому что в артерии уже нет бляшек, — говорит Игорь Кобза.

Профессор привел свежие данные Ассоциации сосудистых хирургов Европы: если при операциях на сонных артериях осложнения возникают у 1,3% пациентов, то при стентировании — у 8,3%.

На четвертый день после оперативного вмешательства, Ивана С. выписали из больницы. Мужчина чувствует себя хорошо. Из больницы ушел своими ногами, без помощи родных.

По словам сосудистых хирургов, сейчас атеросклеротические бляшки имеют практически все, кому за 60. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Если просвет сосуда перекрывается более чем на 75-80%, нужно срочно проводить операцию.

Источник: Zaxid.Net