В Европе сейчас фиксируется наихудшая ситуация с коронавирусом за все время распространения вируса. Причина – циркуляция индийского штамма коронавируса Дельта.

Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

– Если условно рассмотреть Европу как отдельный континент, то сейчас она демонстрирует максимальный уровень за всю историю и внутри, то есть для себя, и среди других континентов. Европа сейчас является абсолютным “антилидером” по уровню заболеваемости, – отметил Юрий Ганиченко.

В то же время это не новая волна коронавируса, а лишь повторное ухудшение эпидситуации в пределах одного всплеска заболеваемости.

– Пока это Дельта-волна. И страны сейчас набирают обороты с той же волной, – уточнил эксперт.

Рост начался с трех стран – России, Португалии и Великобритании. В настоящее время эпидситуация усугубляется в Швеции, Италии, Франции.

— Такой тренд угрожает Украине, — добавил он.

В Украине по состоянию на 10 декабря 2021 года выявили 3 543 684 случая коронавируса. В стране фиксируется незначительное снижение количества новых больных, за сутки их – 11 327.