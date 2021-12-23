Кабинет Министров Украины рассмотрел проект закона о вспомогательных репродуктивных технологиях. Документ утверждает механизмы применения лечебных программ, благодаря которым украинцы, страдающие бесплодием, смогут реализовать свои репродуктивные права.

По статистике, в Украине частота женского бесплодия достигает 60%, мужского — 40 %. Проблема бесплодия широко распространена во всем мире, поэтому для ее разрешения врачи разработали новейшие методики лечения бесплодия — вспомогательные репродуктивные технологии.

Документ весьма актуален, ведь ранее многие аспекты репродуктивной медицины урегулированы не были.

Вопросы планирования семьи и репродуктологии обсуждались и на выездной коллегии Министерства здравоохранения, которая была посвящена развитию и охране материнства и детства

— Мнение экспертов единодушно: репродуктивная медицина развивается и предоставляет украинским парам возможность использовать лучшие мировые практики. Пришло время убрать юридические коллизии и четко определить правила работы, — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, законопроект отвечает целям устойчивого развития Генеральной Ассамблеи ООН по обеспечению универсального доступа к услугам репродуктивного здоровья, планирования семьи, информирования и образования, а также интеграции репродуктивного здоровья в национальные стратегии и программы.

Для справки. Вспомогательные репродуктивные технологии — система методик, которые применяются для решения проблемы бесплодия, при которых отдельные или все этапы зачатия происходят вне организма человека (в условиях in vitro).