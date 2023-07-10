Одна из ведущих благотворительных организаций Великобритании British Liver Trust призывает правительство к срочным действиям по снижению канцерогенного воздействия дешевого алкоголя и нездоровой пищи.

По мнению экспертов организации, с начала 1970-х годов смертность от рака печени увеличилась более чем в три раза.

— Ключевыми факторами роста заболеваемости и смертности являются алкоголь и ожирение, — сказала исполнительный директор Памела Хили.

Этот призыв прозвучал после того, как правительство отложило введение правил, запрещающих многократные покупки в супермаркетах продуктов с высоким содержанием жира, сахара или соли.

Данные о росте заболеваемости раком печени были представлены на рассмотрение парламентского комитета по здравоохранению и социальной помощи, который изучает инновации в диагностике и лечении.

Благотворительная организация призывает к комплексной алкогольной стратегии, направленной на рекламные акции и доступность, указывая на то, что алкоголь является канцерогеном, который вызывает по крайней мере семь типов рака.

По словам экспертов, первичный рак печени имеет один из самых низких показателей выживаемости среди всех видов онкологии.