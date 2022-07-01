Американские ученые Северо-Западного университета разработали небольшой, мягкий и гибкий имплант, который снимает боль по требованию и без использования лекарств.

Первое в своем роде устройство может стать столь необходимой альтернативой опиоидам и другим лекарствам, которые способны вызвать сильную зависимость.

Принцип работы импланта

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Имплант — биосовместимый и водорастворимый. Точно и целенаправленно, методом охлаждения, он вызывает онемение нервов и блокирует болевые сигналы в мозг.

Сообщается, что внешний насос позволяет пользователю дистанционно активировать устройство, а затем увеличивать или уменьшать его интенсивность.

После того, как устройство больше не нужно, оно естественным образом впитывается в тело, минуя необходимость хирургического извлечения.

Исследователи считают, что устройство может быть наиболее ценным для пациентов, перенесших обычные операции или даже ампутации, которые обычно требуют послеоперационных лекарств.

Хирурги могут имплантировать устройство во время процедуры, чтобы облегчить послеоперационную боль пациента.

Исследование будет опубликовано в номере журнала Science от 31 июня. В документе описывается конструкция устройства и демонстрируется его эффективность на животной модели.

Источник: ScienceDaily