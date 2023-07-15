Врачи Университета Вашингтона, чтобы спасти жизнь 30-летней пациентке, решили попробовать метод одновременной пересадки сердца и печени, несмотря на то, что собственная печень женщины была здоровой.

У пациентки всего через две недели после рождения третьего ребенка диагностировали расслоение коронарной артерии сердца. Часто такой порок заживает самостоятельно и не наносит большого вреда, но в этом случае он привел к тяжелой сердечной недостаточности. Женщина умирала.

Ее подключили к аппарату, заменяющему сердце и легкие. Срочно нужна была пересадка сердца, однако, как на беду, молодой матери не подходили имевшиеся в наличии органы для трансплантации из-за высокого количества в крови антител к чужеродным агентам.

Этот нормальный защитный процесс, который происходит во время беременности, в этом случае сыграл бы негативную роль — привел бы к отторжению нового сердца.

Вот тогда и приняли непростое решение: пересадить женщине и сердце, и печень, чтобы пригасить иммунологическую реакцию на чужой орган.

Оба органа — и сердце, и печень — женщина получила от одного посмертного донора. В то же время ее здоровую печень пересадили другому пациенту, который нуждался в замене своего больного органа.

Несмотря на все расчеты, антитела к пересаженным органам у роженицы наблюдались еще в течение 65 дней. Затем исчезли.

Медики очень довольны результатом, хотя и признают, что пока не совсем понятно, почему именно пересадка печени защищает донорское сердце.

Но такие случаи, как этот, помогут лучше понять иммунологические реакции в трансплантологии. И возможно, их удастся воспроизвести с помощью медикаментов, а не с помощью пересадки печени.

Источник: The Journal of Heart and Lung Transplantation, Наука

Фото: UW Medicine