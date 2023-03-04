Жительница Техаса была потрясена, когда, проснувшись после операции по удалению межпозвоночной грыжи, обнаружила, что ее южный акцент сменился сильным русским акцентом.

Врачи, поначалу сбитые с толку, в конце концов диагностировали у Эбби Фендер редкое заболевание, известное как синдром иностранного акцента.

После прохождения логопедической терапии, Фендер столкнулась с новой проблемой — теперь у нее появился австралийский акцент.

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Эбби Фендер, профессиональная певица, сказала, что когда она очнулась после операции, она сразу поняла, что с ее голосом что-то не так.

— Вскоре я начала чувствовать, что высота моего голоса становится очень-очень высокой, и мы назвали его “русским голосом Минни Маус”, потому что я говорила как мультяшный персонаж, — сказала женщина.

Нарушение речи обычно появляется из-за черепно-мозговой травмы, инсульта, аневризмы или рассеянного склероза. В некоторых случаях основная причина не выявляется.

Синдром иностранного акцента ставит в тупик неврологов и специалистов по речи с тех пор, как он был впервые описан в начале 20 века.

В прошлом месяце DailyMail.com сообщила, что у мужчины из Северной Каролины развился сильный ирландский акцент после операции по удалению опухоли, несмотря на то, что он никогда не был в Ирландии.

Большинство из примерно 100 случаев, зарегистрированных с 1907 года, были результатом повреждения речевого центра мозга, называемого зоной Брока.

Расположенная в лобной доле, эта область имеет решающее значение для способности человека формулировать идеи и точно использовать слова в устной и письменной речи.

Это состояние чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин, и у пациентов синдром обычно развивается из-за инсульта.

Он также может развиться в результате нарушений развития или психологических нарушений, травм или опухолей.

У некоторых людей с синдромом иностранного акцента могут возникнуть проблемы со звуками, требующими постукивания языком за верхними передними зубами, такими как “т” или “д”.

В случае Фендер не было зарегистрировано ни одного случая черепно-мозговой травмы.

Она заявила, что такое состояние влияет на ее повседневную жизнь, в которой ее часто спрашивают о ее странном и необъяснимом акценте.

— Помню, однажды я сказала, что я украинка, и другой человек начал говорить со мной на своем родном языке. Мне пришлось признаться. Но до нынешней войны это никогда не было проблемой, так как никто не задавал вопросов, — призналась Эбби Фендер.

Фендер прошла ряд тестов, чтобы выявить неврологические подоплеки ее состояния, включая МРТ и компьютерную томографию, но попытки не увенчались успехом. После занятий с логопедом ей удалось восстановить тембр голоса, но иногда австралийский акцент возвращается.