Констатировать то, что пандемия коронавируса закончилась, в мире смогут в 2024-2026 году. Об этом во время форума YES Brainstorming 10 сентября заявил профессор Йельского университета Николас Кристакис.

По убеждению ученого, пандемия имеет три этапа:

Начальный (а также биологический или эпидемиологический) – это период, когда новый патоген распространяется среди населения по всему миру.

Второй этап похож на цунами. Именно в это время люди становятся свидетелями того, какие разрушения имеет система здравоохранения.

Последний этап – это ликвидация последствий «цунами». На этом этапе заметны социальные, психологические, экономические и клинические последствия.

– Мы сейчас находимся в самом начале. Этот этап завершится в 2022 году. Затем мы перейдем к среднему этапу, который продлится ориентировочно два года. Сможем сказать, что пандемия завершилась в 2024-2026 годах, – предполагает профессор.

По его убеждению, за это время все люди на планете или заболеют Covid-19, или вакцинируются.

Тема коронавируса была главной темой форума YES Brainstorming 10 сентября.

В этом году мероприятие проходит в новом интерактивном формате. Участие в дискуссии принимают не только присутствующие на мероприятии спикеры, но и эксперты, которые подключаются онлайн.

Это – интеллектуалы и лидеры мнений из сфер политики и бизнеса, представители СМИ и общественного сектора.

Продлится форум до 11 сентября.