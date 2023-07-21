Специалисты одной из больниц Ивано-Франковской области, чтобы сохранить ногу украинскому защитнику, получившему осколочное ранение, решили наращивать 17 см кости.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

— Андрей из Умани уже больше года проходит лечение в одной из больниц Ивано-Франковщины. После тяжелого осколочного ранения в его левой ноге не хватало 17 см кости, — говорится в сообщении.

По словам медиков, ногу должны были ампутировать, однако мужчина мог двигать пальцами и стопой, поэтому врачи решили использовать шанс и сохранить конечность.

Как стало известно, защитник получил тяжелое ранение в Донецкой области. Сначала был эвакуирован в Бахмут, а затем – в Краматорск, где его прооперировали.

Затем Андрея направили в Ивано-Франковскую область на лечение. Здесь врачи решили сделать все возможное, чтобы сохранить ногу, поэтому защитника ожидал длительный процесс лечения.

Так, воину установили специальный аппарат, которым вытягивают кость с двух сторон, ежедневно подкручивая его по миллиметру. Кость уже удалось удлинить до 6 см.

По словам медиков, процесс наращивания длительный. Чтобы кости “встретились”, нужно еще примерно три месяца.

Нога еще не функциональна, но мужчина не падает духом и ободряет соседей по палате, если у кого-то начинаются депрессивные настроения.

Он ежедневно самостоятельно подкручивает аппарат по миллиметру и ставит соответствующие отметки, чтобы поскорее восстановиться.

— Главное – искать позитив, не зацикливаться на плохом. Меня ранило, а могло и убить. Если Бог спас, значит, у него на меня есть планы, — убежден защитник.

За время лечения мужчина не только не перестал бороться за жизнь, но даже успел жениться. Его жена – из Хмельнитчины. У нее есть сын – “азовец”, он сейчас в плену. У Андрея есть 9-летний сын, который живет с его родителями. Поэтому семья – самая большая мотивация и сила для мужественного воина.