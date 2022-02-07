Глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщил на своей странице Facebook, что выздоровел от коронавируса. По его словам, у него было три дня интенсивной терапии.

– Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу, – сообщил глава ОП 7 февраля. — Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован.

Он также призвал украинцев делать прививки от коронавируса.

Еще 3 февраля Андрей Ермак написал в Facebook, что получил положительный тест на Covid-19.

– Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне несвоевременно, но продолжаю работать, не останавливаясь, – отметил Андрей Ермак.

Он уже тогда запланировал пройти интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее выздороветь и снова приступить к работе.

Это уже второе инфицирование главы ОП за период пандемии коронавируса. Первый раз Андрей Ермак болел в 2020 году.

В январе второй раз коронавирусом переболел и мэр Киева Виталий Кличко.

Новую волну пандемии в Украине спровоцировал штамм коронавируса Омикрон, чаще он поражает детей и молодых людей.

Источник: Андрей Ермак