Некоторые люди с длительным Covid-19 могут иметь скрытые повреждения в легких, которые, вероятно, являются причиной возникновения у них одышки. Эти повреждения микроскопические, и их не видно на КТ (компьютерной томографии) и рентгеновских снимках.

К такому выводу пришли ученые из Великобритании по итогам небольшого пилотного исследования.

В исследовании приняла участие команда ученых из Оксфорда, Манчестера, Шеффилда и Кардиффа. К нему были привлечены три группы людей:

• 11 человек, которые не требовали госпитализации после заражения коронавирусом, однако в течение длительного времени испытывали одышку (как симптом длительного Covid-19);

• 12 человек, которые были госпитализированы, но не имели симптомов длительного Covid-19;

• контрольная группа из 13 здоровых людей.

Ученые использовали новый подход, разработанный Университетом Шеффилда. Так, участники исследования вдыхали газ ксенон во время МРТ (магнитно-резонансной томографии). Этот газ можно визуально проследить при сканировании. Ученые смогли проследить, насколько хорошо он попадает из легких в кровоток.

Это контрастирует с компьютерной томографией, показывающей лишь структуру легких.

Исследователи обнаружили, что у большинства людей с длительным Covid-19 перемещение газа было менее эффективным, чем у здоровых людей. Такие “значительные нарушения транспортировки” газа из легких в кровь наблюдались даже в случаях, когда другие тесты были в норме.

Такие же аномалии были обнаружены у пациентов, которых госпитализировали с более тяжелым течением коронавируса.

Исследователи пришли к заключению, что длительную одышку после перенесенного заболевания коронавирусом могут повлечь микроскопические повреждения в структуре легких, которые невозможно выявить с помощью обычных тестов.

– Сейчас есть важные вопросы, на которые нужно ответить. К примеру, сколько пациентов с длительным Covid-19 будут иметь аномальные результаты сканирования, значение выявленной нами аномалии, причину патологии и ее отдаленные последствия. Как только мы поймем механизмы, вызывающие эти симптомы, у нас будет больше возможностей для разработки более эффективных методов лечения, – подчеркнул один из руководителей исследования, профессор Фергус Глисон.

Для подтверждения результатов ученые планируют провести более детальное исследование с привлечением до 400 участников.