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Аномалию заметили не сразу. Во Львове ребенку удалили лишний пальчик

11 мая 2022, 15:52
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Аномалию заметили не сразу. Во Львове ребенку удалили лишний пальчик

Во Львове провели операцию по удалению лишнего пальца, сейчас восьмимесячная Ангелинка чувствует себя хорошо.

Девочка родилась с лишним большим пальчиком. Родители не сразу заметили аномалию, потому что ребенок в первые дни рождения очень сжимал кулачок.

Однако позже родители обратились в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр, где медики провели операцию.

Двойной пальчик был не просто деформацией, у ребенка был более слабый хватательный рефлекс левой руки. Кстати, такое вмешательство рекомендуют проводить в возрасте от шести месяцев до года.

По данным медиков, в целом полидактилия — довольно распространенная проблема, с которой обращаются пациенты. В хирургическом отделении центра ежемесячно проводят около семи операций, связанных с деформацией кисти.

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Специалисты советуют родителям обращаться к врачам как можно раньше. В меньшем возрасте ребенок легче переносит операцию и выздоровление после нее.

Источник: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр

Фото: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр

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