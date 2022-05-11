Во Львове провели операцию по удалению лишнего пальца, сейчас восьмимесячная Ангелинка чувствует себя хорошо.

Девочка родилась с лишним большим пальчиком. Родители не сразу заметили аномалию, потому что ребенок в первые дни рождения очень сжимал кулачок.

Однако позже родители обратились в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр, где медики провели операцию.

Двойной пальчик был не просто деформацией, у ребенка был более слабый хватательный рефлекс левой руки. Кстати, такое вмешательство рекомендуют проводить в возрасте от шести месяцев до года.

По данным медиков, в целом полидактилия — довольно распространенная проблема, с которой обращаются пациенты. В хирургическом отделении центра ежемесячно проводят около семи операций, связанных с деформацией кисти.

Специалисты советуют родителям обращаться к врачам как можно раньше. В меньшем возрасте ребенок легче переносит операцию и выздоровление после нее.

Источник: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр

Фото: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр