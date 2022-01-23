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Антиковидные протесты: в Брюсселе полиция разгоняла людей газом и водометами

23 января 2022, 18:53
Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
антивакцинаторство
Источник: Depositphotos

Полиция Брюсселя в воскресенье, 23 января, применила против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Люди вышли на улицы города, выступая против вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, введенных для борьбы с новым штаммом Омикрон.

Кроме того, в митингах также участвовали сотни жителей Франции, Германии и других стран-членов Европейского Союза. Они прошли маршем по столице Бельгии и выкрикивали лозунг Свободу.

Полицейские в белых касках неоднократно атаковали митингующих, игнорировавших требование правоохранителей разойтись.

— Выходите, люди! Не позволяйте им отнять ваши права, — заявил по громкоговорителю один из лидеров протеста.

Также несколько групп людей пытались напасть на журналистов, освещавших марш. Они им угрожали и пытались повредить съемочное оборудование.

Накануне подобные многотысячные акции проходили в других европейских столицах.

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Источник
AP
Теги
Бельгия , Брюссель , Карантин , Коронавирус Covid-19 , пандемія
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