Министерство здравоохранения Украины назвало области, где показатели вакцинации самые низкие. Их четыре – Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Половина взрослого населения полностью вакцинирована от коронавируса только в Киеве. К этой отметке приближается и Киевская область.

За прошедшие сутки, 8 декабря в Украине против Covid-19 было вакцинировано 178 796 человек. Из которых первую дозу вакцины получили 69 267 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) — 109 529.

Глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт сообщил, что невысокий уровень вакцинации пока не дает надежд на скорое завершение эпидемии. Но жесткие карантинные меры для невакцинированных помогли разорвать цепочку заражений, ограничив социальные контакты, а с другой – мотивировали многих украинцев получить прививки.

Он заявил, что в Украине пандемия будет побеждена, когда 70% населения будет вакцинировано.