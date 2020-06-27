Киев продолжает устанавливать антирекорды суточного прироста коронавируса. За последние сутки в столице Covid-19 заболело еще 142 человека, 26 июня количество новых больных было 115 киевлян.

Всего по состоянию на 27 июня 2020 года в городе 4 866 подтвержденных случаев.

Кто заболел за последние сутки:

72 женщины — от 19 до 75 лет;

60 мужчин — от 21 до 94 лет;

шесть девочек — от 9 до 16 лет;

четыре мальчика — от 2 до 15 лет.

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16 пациентов были госпитализированы в столичные больницы, остальные — на самоизоляции.

Лидирует по количеству новых больных Днепровский район города — 21 случай.

27 июня 2020 года в Украине коронавирус подтвердили в 42 065 человек, за сутки — 948 новых случаев.

Всего за период пандемии от вируса умерло 1 110 украинцев, за последние сутки Covid-19 унес жизни 24 человек, выздоровел за все время 18 701 пациент, за минувшие сутки — 402.

Среди больных, по статистике, больше женщин: 58% против 42%.

Источник: Виталий Кличко