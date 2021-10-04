ВОЗ недавно обновила руководство, в котором содержатся рекомендации по новым лекарствам от Covid-19, включая моноклональные антитела -казиривимаб и имдевимаб.

Казиривимаб и имдевимаб — это два лабораторно выведенных белка, похожих на человеческие антитела, которые нацелены на спайковый белок вируса SARS-CoV-2 и блокируют его прикрепление и проникновение в человеческую клетку.

Рекомендации были опубликованы на основе систематического обзора метаанализов и крупных международных клинических испытаний. Мета-анализ пациентов с нетяжелым заболеванием показал, что лечение моноклональными антителами с применением казиривимаба и имдевимаба снижает риск госпитализации на 71%.

В исследовании, цитируемом ВОЗ, лечение моноклональными антителами снизило риск смерти у пациентов с тяжелым или критическим Covid-19 на 15%.

В интервью Medical News Today профессор инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта, Теннесси Уильям Шаффнер объяснил, что как только люди инфицированы, эти антитела можно вводить внутривенно, и они будут цепляться за вирус, не давая ему заразить больше клеток. Если вирус не может этого сделать, он не может развиться в более серьезное заболевание.

— Другими словами, хорошие парни отсекают плохих парней на перевале, — резюмировал профессор.

ВОЗ условно рекомендует лечение казиривимабом и имдевимабом для людей с нетяжелым Covid-19, находящихся в группе повышенного риска госпитализации.

К группе повышенного риска госпитализации относятся те, кто не прошел вакцинацию, люди с ослабленным иммунитетом, пожилые люди, люди из групп расовых и этнических меньшинств, люди с ограниченными возможностями и люди с другими особыми заболеваниями.